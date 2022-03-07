Ізюм це нова Хатинь: міська влада просить зробити “зелений коридор” для евакуації населення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін наголосив на важливості зробити “зелений коридор” для евакуації населення. Місто повністю знаходиться в руїнах, немає можливості завезти гуманітарну допомогу через суцільні артобстріли. Про це Мацокін написав на своєму Facebook, пише УНН.
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“Ізюм це нова Хатинь! Місце болю, розпачу і сліз... Прошу всіх хто приймає рішення! Зробіть зелений коридор для виїзду! Зробіть гуманітарний коридор для ввозу гуманітарної допомоги! Гуманітарка є, але хто повезе їїі під артобстрілами”, - наголосив Мацокін.
Деталі
Заступник повідомив, що центр міста перетворився у суцільну руїну. Груди каміння, воронки, понівечили дерева, є дири від снарядів в багатоповерхівках.
Більше немає автовокзалу, суду, залізничного вокзалу, виконкому, медичного коледжу, поліції, військкомату, десятків магазинів і контор, в приміщення лікарні немає вікон, в дитячу спортивну школу влучив снаряд.
Центральний парк перетворився у місце кривавого побоїща.
“Але головне люди. Немає їжі, елементарного хліба. Немає води, світла, газу, тепла, не працює зв’язок. Немає можливості централізовано виїхати. В лікарні породілля, які лежать з немовлятами в підвалах. Немає ліків!!! Немає можливості завезти гуманітарну через суцільні артобстріли. Люди шостий день в бомбосховищах, вони не бачать сонця”, - наголосив він.
Додамо
Як інформував УНН, окупанти вдарили по Ізюму. Як повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, влучили у багатоповерхівку та приватний будинок.
За даними керівництва міста, внаслідок атаки в Ізюмі 8 жертв — загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі.