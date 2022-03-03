Удар по Ізюму: кількість жертв зросла до 8, усі загиблі - мирні жителі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8 — загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі. Про це повідомив Суспільному заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, передає УНН.
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"Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8 — загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі", - сказав Мацокін.
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За його словами, ворог також поцілив у поліцію, почалася пожежа. У центрі міста є значні руйнації, у приміщенні виконкому повилітали вікна.
Раніше
Окупанти вдарили по Ізюму. Як повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, влучили у багатоповерхівку та приватний будинок, є жертви.
Нагадаємо
Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.