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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Удар по Ізюму: кількість жертв зросла до 8, усі загиблі - мирні жителі

Удар по Ізюму: кількість жертв зросла до 8, усі загиблі - мирні жителі

Київ • УНН

 • 161620 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8 — загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі. Про це повідомив Суспільному заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, передає УНН.

Цитата

"Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8 — загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі", - сказав Мацокін.

Додамо

За його словами, ворог також поцілив у поліцію, почалася пожежа. У центрі міста є значні руйнації, у приміщенні виконкому повилітали вікна.

Раніше

Окупанти вдарили по Ізюму. Як повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, влучили у багатоповерхівку та приватний будинок, є жертви.

Нагадаємо

Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.

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