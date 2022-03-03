Удар по Изюму: число жертв возросло до 8, все погибшие - мирные жители
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Число жертв атаки в Изюме увеличилось до 8 — погибли 6 взрослых, 2 детей, все мирные жители. Об этом сообщил Суспильному заместитель мэра изюма Владимир Мацокин, передает УНН.
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"Число жертв атаки в Изюме увеличилось до 8 — погибли 6 взрослых, 2 детей, все мирные жители", - сказал Мацокин.
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По его словам, враг также попал в полицию, начался пожар. В центре города есть значительные разрушения, в помещении исполкома повылетали окна.
Ранее
Оккупанты ударили по Изюму. Как сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, попали в многоэтажку и частный дом, есть жертвы.
Напомним
Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.