Изюм это новая Хатынь: городские власти просят сделать "зеленый коридор" для эвакуации населения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин отметил важность сделать “зеленый коридор” для эвакуации населения. Город полностью находится в руинах, нет возможности завезти гуманитарку из-за сплошных артобстрелов. Об этом Мацокин написал на своем Facebook, пишет УНН.
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“Изюм это новая Хатынь! Место боли, отчаяния и слез... Прошу всех кто принимает решение! Сделайте зеленый коридор для выезда! Сделайте гуманитарный коридор для ввоза гуманитарной помощи! Гуманитарка есть, но кто повезет ее под артобстрелами”, - подчеркнул Мацокин.
Детали
Заместитель сообщил, что центр города превратился в сплошную руину. Груды камней, воронки, изуродованные деревья, есть дыры от снарядов в многоэтажках.
Больше нет автовокзала, суда, железнодорожного вокзала, исполкома, медицинского колледжа, полиции, военкомата, десятков магазинов и контор, в помещение больницы нет окон, в детскую спортивную школу попал снаряд.
Центральный парк превратился в место кровавого побоища.
"Но главное люди. Нет еды, элементарного хлеба. Нет воды, света, газа, тепла, не работает связь. Нет возможности централизованно уехать. В больнице роженица, которые лежат с младенцами в подвалах. Нет лекарств!!! Нет возможности завезти гуманитарную из-за сплошных артобстрелов. Люди шестой день в бомбоубежищах, они не видят солнца”, - подчеркнул он.
Добавим
Как информировал УНН, оккупанты ударили по Изюму. Как сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, попали в многоэтажку и частный дом.
По данным руководства города, в результате атаки в Изюме 8 жертв — погибли 6 взрослых, 2 детей, все мирные жители.