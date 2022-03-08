Окупанти не захопили Ізюм, там тривають бої – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Інформація про захоплення окупантами міста Ізюма на Харківщині не відповідає дійсності, там наразі тривають бої. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, пише УНН.
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"Збройні сили України та інші сили оборони продовжують оборонну операцію по утриманню на наступних оперативних напрямках: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя", - сказав Арестович.
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За його словами, противник намагається просуватися в цих напрямках, але зазнає втрат та ударів ракетних, артилерійських військ й авіації ЗСУ.
"Повідомлення про те, що він (ворог — ред.) нібито захопив місто Ізюм не відповідає дійсності, там наразі тривають бої. ЗСУ наносять ураження противнику", - зазначив Арестович.
Доповнення
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що у Харкові за минулу добу проривів російських окупантів не було, Ізюм в облозі ворога, але місто відстояли.
Заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін наголосив на важливості зробити “зелений коридор” для евакуації населення. Місто повністю в руїнах, немає можливості завезти гуманітарну допомогу через суцільні артобстріли.