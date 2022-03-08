Оккупанты не захватили Изюм, там продолжаются бои – Арестович

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"Вооруженные силы Украины и другие силы обороны продолжают оборонительную операцию по удержанию на следующих оперативных направлениях: Киев, Суммы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье", - сказал Арестович.

Детали

По его словам, противник пытается продвигаться в этих направлениях, но терпит потери и ударов ракетных, артиллерийских войск и авиации ВСУ.

"Сообщение о том, что он (враг — ред.) якобы захватил город Изюм не соответствует действительности, там сейчас идут бои. ВСУ наносят поражение противнику", - отметил Арестович.

Дополнение

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что в Харькове за прошлые сутки прорывов российских оккупантов не было, Изюм в облоге врага, но город отстояли.

Заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин подчеркнул важность сделать “зеленый коридор” для эвакуации населения. Город весь в руинах, нет возможности завезти гуманитарную помощь через сплошные артобстрелы.