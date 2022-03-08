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Спроби ворога захопити Харків - марні, в Ізюмі складна ситуація - ОДА

Спроби ворога захопити Харків - марні, в Ізюмі складна ситуація - ОДА

Київ • УНН

 • 208465 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. У Харкові за минулу добу проривів та заходів російських окупантів не було, Ізюм - в облозі ворога, але місто відстояли. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у вівторок, 8 березня, пише УНН.

Цитата

"Ворог уповільнив свої наступальні дії, зрозумівши, що спроби захопити Харків - марні. Ми свої позиції тримаємо. Проривів та заходів бойових підрозділів противника та його диверсійно-розвідувальних груп у місто за минулу добу не було", - вказав у Telegram Синєгубов у повідомленні про ситуацію на Харківщині.

"Складна ситуація по місту Ізюму. Російські війська намагалися захопити місто, ми відстояли. Але російський окупант продовжує тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів і евакуації населення", - додав голова ОДА.

Деталі

Сьогодні спробують відправляти гуманітарні вантажі на Балаклію, Ізюм, Липці, що є найбільш критичними напрямками.

"Щодо евакуації. Процес убезпечення продовжуємо, лише "Укрзалізницею" евакуювали більше ніж 600 тисяч осіб", - зазначив голова Харківської ОДА.

Він наголосив, що українські військові отримують нове озброєння та поповнення особового складу.

Доповнення

Російські окупанти продовжують наступальну операцію, але темп просування їх військ значно уповільнився, вказали у Генеральному штабі ЗСУ.

Українські Національні Новини

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