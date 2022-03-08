Попытки врага захватить Харьков - бесполезны, в Изюме сложная ситуация - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Харькове за минувшие сутки прорывов и заходов российских оккупантов не было, Изюм - в осаде врага, но город отстояли. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов во вторник, 8 марта, пишет УНН.
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"Враг замедлил свои наступательные действия, поняв, что попытки захватить Харьков - бесполезны. Мы свои позиции держим. Прорывов и мер боевых подразделений противника и его диверсионно-разведывательных групп в город за прошедшие сутки не было", - указал в Telegram Синегубов в сообщении о ситуации в Харьковской области.
"Сложная ситуация по городу Изюму. Российские войска пытались захватить город, мы отстояли. Но российский оккупант продолжает держать город в осаде, препятствуя доставке туда гуманитарных грузов и эвакуации населения", - добавил председатель ОГА.
Детали
Сегодня попытаются отправлять гуманитарные грузы на Балаклею, Изюм, Липцы, что являются наиболее критическими направлениями.
"Относительно эвакуации. Процесс страхования продолжаем, только "Укрзализныцей" эвакуировали более 600 тысяч человек", - отметил председатель Харьковской ОГА.
Он подчеркнул, что украинские военные получают новое вооружение и пополнение личного состава.
Дополнение
Российские оккупанты продолжают наступательную операцию, но темп продвижения их войск значительно замедлился, указали в Генеральном штабе ВСУ.