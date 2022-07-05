Из "Градов" и ствольной артиллерии: оккупанты более 73 раз обстреляли Черниговскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Оперативное командование "Север" сообщило, что за сегодня, 5 июля, оккупанты обстреляли Черниговскую область 73 раза, передает УНН. Обошлось без жертв среди населения.
Детали
Около 13:00 сообщено о 40 взрывах, вероятно, из "Градов", и 10 приходов из ствольной артиллерии по территории Семеновской общины.
В этом же районе около 4 часов дня, зафиксировали 20 приходов также вероятно из ствольной артиллерии. В результате обстрела начался пожар в лесу и на поле.
После 17 часов 3 "прихода", вероятно, из ствольной артиллерии 120 мм было слышно в нескольких километрах от Государственной границы Украины в Новгород-Северском районе.
Все обстрелы производились с территории россии.
Напомним
В Хмельницкой слышны взрывы. В соцсетях сообщают о пролете ракеты в сторону Львова.