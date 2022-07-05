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13:44 • 17925 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 24212 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Актуальное
Из "Градов" и ствольной артиллерии: оккупанты более 73 раз обстреляли Черниговскую область

Из "Градов" и ствольной артиллерии: оккупанты более 73 раз обстреляли Черниговскую область

Киев • УНН

 • 235909 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Оперативное командование "Север" сообщило, что за сегодня, 5 июля, оккупанты обстреляли Черниговскую область 73 раза, передает УНН. Обошлось без жертв среди населения.

Детали

Около 13:00 сообщено о 40 взрывах, вероятно, из "Градов", и 10 приходов из ствольной артиллерии по территории Семеновской общины.

В этом же районе около 4 часов дня, зафиксировали 20 приходов также вероятно из ствольной артиллерии. В результате обстрела начался пожар в лесу и на поле.

После 17 часов 3 "прихода", вероятно, из ствольной артиллерии 120 мм было слышно в нескольких километрах от Государственной границы Украины в Новгород-Северском районе.

Все обстрелы производились с территории россии.

Напомним

В Хмельницкой слышны взрывы. В соцсетях сообщают о пролете ракеты в сторону Львова.

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