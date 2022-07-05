З "Градів" та ствольної артилерії: окупанти понад 73 рази обстріляли Чернігівську область
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Оперативне командування "Північ" повідомило, що за сьогодні, 5 липня, окупанти обстріляли Чернігівську область 73 рази, передає УНН. Обійшлося без жертв серед населення.
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Близько 13:00 повідомлено про 40 вибухів, імовірно, з «Градів», та 10 приходів зі ствольної артилерії по території Семенівської громади.
У цьому ж районі близько 4-тої години дня, зафіксували 20 приходів також ймовірно зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу розпочалася пожежа в лісі та на полі.
Після 17 години 3 "приходи", імовірно, зі ствольної артилерії 120 мм було чути за кілька кілометрів від Державного кордону України у Новгород-Сіверському районі.
Усі обстріли здійснювалися з території росії.
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