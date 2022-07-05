З "Градів" та ствольної артилерії: окупанти понад 73 рази обстріляли Чернігівську область

Деталі

Близько 13:00 повідомлено про 40 вибухів, імовірно, з «Градів», та 10 приходів зі ствольної артилерії по території Семенівської громади.

У цьому ж районі близько 4-тої години дня, зафіксували 20 приходів також ймовірно зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу розпочалася пожежа в лісі та на полі.

Після 17 години 3 "приходи", імовірно, зі ствольної артилерії 120 мм було чути за кілька кілометрів від Державного кордону України у Новгород-Сіверському районі.

Усі обстріли здійснювалися з території росії.

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