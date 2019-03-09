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Из Facebook удалили 31 румынский аккаунт за "предвзятые сообщения"

Из Facebook удалили 31 румынский аккаунт за "предвзятые сообщения"

Киев  •  УНН

 • 8217 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Администрация Facebook удалила из социальной сети 31 румынский аккаунт за “предвзятые сообщения”. Об этом сообщил в пятницу телеканал ProTV, передает УНН.

Согласно сообщению администрации, удаленные страницы "частью сети, которая функционировала в Румынии и использовала комбинацию фальшивых учетных записей и несколько настоящих учетных записей, чтобы ввести других в заблуждение относительно того, кто они и что именно делали". Посты содержали "предвзятые сообщения, опубликованные под фальшивыми именами, в поддержку Социал-демократической партии (СДП)".

"Хотя люди, которые стоят за этой деятельностью, попытались скрыть свои имена, - указывается в сообщении, подписанном руководителем департамента кибербезопасности компании, - наш годовой анализ показал, что часть ее была связана с человеком, который имеет отношение к СДП".

Румынские социал-демократы однако отвергли связь с удаленными страницами. "Я ничего не знаю об этом, и это никак не отразится на нашей текущей работе", - заявила ProTV бывший министр труда Ольгуца Василеску, которая, как ожидается, станет представителем СДП по печати.

"Между прочим, я не видела реакции на страницы с фальшивыми новостями, которые направлены против СДП", - сказала она. Ранее лидер правящей в Румынии партии Ливиу Драгнев неоднократно указывал на кампании фейк-новостей, призванные дискредитировать СДП.

Как сообщал УНН, компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и ряд других приложений, не планирует строить центры по хранению и обработке данных пользователей в государствах, где, с ее точки зрения, нарушают права человека, и готова к блокированию ее сервисов.

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