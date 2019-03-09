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З Facebook видалили 31 румунський аккаунт за "упереджені повідомлення"

З Facebook видалили 31 румунський аккаунт за "упереджені повідомлення"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Адміністрація Facebook видалила з соціальної мережі 31 румунський аккаунт за "упереджені повідомлення". Про це повідомив в п'ятницю телеканал ProTV, передає УНН.

Згідно з повідомленням адміністрації, видалені сторінки були "частиною мережі, яка функціонувала в Румунії і використовувала комбінацію фальшивих облікових записів і кілька справжніх облікових записів, щоб ввести інших в оману щодо того, хто вони і що саме робили". Пости містили "упереджені повідомлення, опубліковані під фальшивими іменами, на підтримку Соціал-демократичної партії (СДП)".

"Хоча люди, які стоять за цією діяльністю, спробували приховати свої імена, - вказується в повідомленні, яке підписане керівником департаменту кібербезпеки компанії, - наш річний аналіз показав, що частина її була пов'язана з людиною, яка має відношення до СДП".

Румунські соціал-демократи однак відкинули зв'язок з віддаленими сторінками. "Я нічого не знаю про це, і це ніяк не відіб'ється на нашій поточній роботі", - заявила ProTV колишній міністр праці Ольгуца Васілеску, яка, як очікується, стане представником СДП по друку.

"Між іншим, я не бачила реакції на сторінки з фальшивими новинами, які спрямовані проти СДП", - сказала вона. Раніше лідер правлячої в Румунії партії Лівіу Драгнев неодноразово вказував на кампанії фейк-новин, покликані дискредитувати СДП.

Як повідомляв УНН, компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа і ряд інших додатків, не планує будувати центри зі зберігання й обробки даних користувачів в державах, де, з її точки зору, порушують права людини, і готова до блокування її сервісів.

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