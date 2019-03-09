З Facebook видалили 31 румунський аккаунт за "упереджені повідомлення"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Адміністрація Facebook видалила з соціальної мережі 31 румунський аккаунт за "упереджені повідомлення". Про це повідомив в п'ятницю телеканал ProTV, передає УНН.
Згідно з повідомленням адміністрації, видалені сторінки були "частиною мережі, яка функціонувала в Румунії і використовувала комбінацію фальшивих облікових записів і кілька справжніх облікових записів, щоб ввести інших в оману щодо того, хто вони і що саме робили". Пости містили "упереджені повідомлення, опубліковані під фальшивими іменами, на підтримку Соціал-демократичної партії (СДП)".
"Хоча люди, які стоять за цією діяльністю, спробували приховати свої імена, - вказується в повідомленні, яке підписане керівником департаменту кібербезпеки компанії, - наш річний аналіз показав, що частина її була пов'язана з людиною, яка має відношення до СДП".
Румунські соціал-демократи однак відкинули зв'язок з віддаленими сторінками. "Я нічого не знаю про це, і це ніяк не відіб'ється на нашій поточній роботі", - заявила ProTV колишній міністр праці Ольгуца Васілеску, яка, як очікується, стане представником СДП по друку.
"Між іншим, я не бачила реакції на сторінки з фальшивими новинами, які спрямовані проти СДП", - сказала вона. Раніше лідер правлячої в Румунії партії Лівіу Драгнев неодноразово вказував на кампанії фейк-новин, покликані дискредитувати СДП.
Як повідомляв УНН, компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа і ряд інших додатків, не планує будувати центри зі зберігання й обробки даних користувачів в державах, де, з її точки зору, порушують права людини, і готова до блокування її сервісів.