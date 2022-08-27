Из элитного подразделения компания "Вагнер" превратилась в сборище зэков - Гайдай

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«Они отправляют в наступление от взвода в 20-30 человек в роте. Но если роту отправляют, то в основном это “вагнеровцы” для попытки улучшить успех на конкретном участке. Однако заканчивается все пока все одинаково, они там “пачками” погибают. На нашем направлении десятки погибших каждый день. А учитывая то, что глубоко в тылу “камни с неба” падают на определенные объекты, где находятся военные, как вчера, к примеру, прилетело в место расположения десантников, то там за один раз около 200 “двухсотых”», – сообщил Гайдай в видео, обнародованном в Telegram.

Он добавил, что при захвате города Попасная большую роль сыграли именно “вагнеровцы”. Но там они понесли значительные потери, которые сейчас трудно восстановить.

«Наблюдаем интересную тенденцию. Если раньше “вагнеровцы” – это была элитная частная военная компания, выполнявшая конкретные узкопрофильные задачи, то сейчас эта элита сильно уменьшилась. Набирают “вагнеровцев” уже за счет людей, которые просто умеют держать оружие, и людей, которых забирают из заведений прохождения исправительных сроков, то есть “зэков”», – рассказал Гайдай.

Напомним

Как сообщалось, ЧВК «Вагнер» собирает для участия в войне в Украине заключенных по российским колониям.