З елітного підрозділу компанія "Вагнер" перетворилася на зборище зеків - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. З елітного підрозділу компанія «Вагнер» перетворилася на зборище зеків, а на напрямку, де Луганщина, гинуть десятки окупантів на день, повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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«Вони відправляють в наступ від взводу в 20-30 людей до роти. Але якщо роту відправляють, то в основному це “вагнерівці” для намагання покращити успіх на конкретній ділянці. Проте закінчується все поки що однаково, вони там “пачками” гинуть. На нашому напрямку десятки загиблих щодня. А враховуючи те, що глибоко в тилу “каміння з неба” падає на певні об’єкти, де знаходяться військові, як вчора, до прикладу, прилетіло в місце розташування десантників, то там за один раз біля 200 “двохсотих”», – повідомив Гайдай у відео, оприлюдненому у Telegram.
Він додав, що при захопленні міста Попасна велику роль зіграли саме “вагнерівці”. Але там вони понесли значні втрати, які тепер важко відновити.
«Спостерігаємо цікаву тенденцію. Якщо раніше “вагнерівці” – це була елітна приватна військова компанія, яка виконувала конкретні вузькопрофільні завдання, то зараз ця еліта сильно зменшилася. Набирають “вагнерівців” вже за рахунок людей, які просто вміють тримати зброю та людей, яких забирають із закладів проходження виправних термінів, тобто “зеків”», – розповів Гайдай.
Нагадаємо
Як повідомлялося, ПВК «Вагнер» збирає для участі у війні в Україні ув’язнених по російських колоніях.