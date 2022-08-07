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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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«Одноразові бійці-зеки»: ПВК «Вагнер» збирає на війну ув’язнених з російських колоній

«Одноразові бійці-зеки»: ПВК «Вагнер» збирає на війну ув’язнених з російських колоній

Київ • УНН

 • 279251 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. ПВК «Вагнер» збирає для участі у війні в Україні ув’язнених по російських колоніях. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Деталі

На питання, чи є інформація щодо можливої участі ув’язнених з огляду на те, що були повідомлення про те, що на території росії Вагнерівці вербують в'язнів до участі у війні на території України: "Так, інформація така є. Але знаєте, вони досить швидко закінчуються всі. Немає значення звідки - з окупованої території чи з таких закладів як в'язниці. Їх використовують як гарматне м'ясо. Їх постійно кидають вперед на лінії вогню і вони просто як розхідний матеріал. Вони одразу гинуть, не проходячи підготовку. Вони не мають нормального екіпірування. Тому їх просто кидають для того щоб з'ясувати де наші вогневі позиції, які потім російська армія намагається обстрілювати з артилерії", - зазначив Гайдай.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Вбивати за наказом, не ставлячи запитань»: ПВК Вагнера завербувало у російських колоніях 200 осіб для участі у війні в Україні

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