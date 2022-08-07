«Одноразові бійці-зеки»: ПВК «Вагнер» збирає на війну ув’язнених з російських колоній

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На питання, чи є інформація щодо можливої участі ув’язнених з огляду на те, що були повідомлення про те, що на території росії Вагнерівці вербують в'язнів до участі у війні на території України: "Так, інформація така є. Але знаєте, вони досить швидко закінчуються всі. Немає значення звідки - з окупованої території чи з таких закладів як в'язниці. Їх використовують як гарматне м'ясо. Їх постійно кидають вперед на лінії вогню і вони просто як розхідний матеріал. Вони одразу гинуть, не проходячи підготовку. Вони не мають нормального екіпірування. Тому їх просто кидають для того щоб з'ясувати де наші вогневі позиції, які потім російська армія намагається обстрілювати з артилерії", - зазначив Гайдай.

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