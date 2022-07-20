«Вбивати за наказом, не ставлячи запитань»: ПВК Вагнера завербувало у російських колоніях 200 осіб для участі у війні в Україні

Деталі

Автори розслідування дізналися про вербування лише у восьми колоніях. У кожній із них завербували від двох до кількох десятків людей. Загалом, за дуже приблизною оцінкою, до лав ЧВК вступили близько 200 ув'язнених.

Добровольців тестують на поліграфі.

«На поліграфі питали, чи вчините ви втечу в Україну, якщо буде можливість; як ставитесь до російської влади», — йдеться в повідомленні.

Видання описує обіцяні умови завербованим.

«Умови скрізь приблизно однакові: термін – півроку, оплата – плюс-мінус 200 тисяч рублів на місяць, за тяжке поранення – 300 тисяч, за смерть – родичам 5 мільйонів рублів», — додають розслідувачі.

Троє родичів, чиїх близьких завербували, розповідають, що вже після того, як людей відвезли з колонії, ті написали їм та просили надіслати паспортні дані, щоб оформити довіреність на отримання зарплати. Зарплату обіцяють платити 20–25 числа кожного місяця.

Додамо

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що росія використовує приватну військову компанію "Вагнер" в Україні, і що втрати, яких ця група зазнала, ймовірно, вплинуть на їхню ефективність.