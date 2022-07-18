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ПВК Вагнера зазнала значних втрат у недавніх боях в Україні - британська розвідка

ПВК Вагнера зазнала значних втрат у недавніх боях в Україні - британська розвідка

Київ • УНН

 • 247202 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що росія використовує приватну військову компанію "Вагнер" в Україні, і що втрати, яких ця група зазнала, ймовірно, вплинуть на їхню ефективність, пише УНН.

Цитата

"росія використовувала приватну військову компанію "Вагнер" для посилення передових сил та зменшення нестачі особового складу та втрат. "Вагнер" майже напевно відіграв центральну роль у недавніх боях, включаючи взяття Попасної та Лисичанська. Ці бої завдали групі тяжких втрат", - заявило Міністерство оборони Британії у своєму щоденному звіті на основі розвідданих про ситуацію в Україні.

Деталі

Також розвідка зазначає, що "Вагнер" знижує стандарти прийому на роботу, наймаючи засуджених та осіб, раніше занесених до чорного списку. "Новобранцям надається дуже обмежене навчання", - додається у звіті.

Далі йдеться, що "це, швидше за все, вплине на майбутню бойову ефективність групи та знизить її цінність як опори для регулярних російських сил".

"Керівник "Вагнера" євген пригожин нещодавно був удостоєний звання героя російської федерації за діяльність "Вагнера" у Луганській області. Це в той час, коли відбувається заміна низки високопоставлених російських військових командирів, ймовірно, загострить невдоволення між військовими та "Вагнером". Це також, ймовірно, негативно вплине на моральний стан російських військових", - додали у британській розвідці.

Доповнення

Раніше британська розвідка повідомляла, що росія виділяє ПВК "Вагнер" застарілі моделі Су-25 і не забезпечує найманців сучасним авіонічним обладнанням.

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