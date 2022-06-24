Міноборони Британії: росія забезпечує "вагнерівців" старими Су-25

Деталі

Як вказано, українські бійці провели допит пілота російського штурмовика Су-25, збитого 17 червня. Він, як повідомляється, зізнався, що був колишнім майором ВПС росії, потім влаштувався військовим підрядником "Вагнера" і виконував місії під час війни в Україні.

Як зазначають британські розвідники, використання відставного персоналу для виконання місій близької авіапідтримки вказує на те, що російські ВПС намагаються підтримати повномасштабне вторгнення в Україну "за допомогою достатньої кількості екіпажу". Це, додають вони, ймовірно, пов'язано з поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в росії та її бойових втрат.

Окрім того, інформує Міноборони Британії, під час виконання місій російський пілот використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання. Як вважають розвідники, це є доказом того, що росія виділяє "вагнерівцям" старіші моделі Су-25 та не надає сучасне авіонічне обладнання.

Раніше

ЗСУ з авіації вдарили по окупантах і центрах логістики. Ударні групи вразили до тридцяти бойових броньованих машин ворога, живу силу.