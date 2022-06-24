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Міноборони Британії: росія забезпечує "вагнерівців" старими Су-25

Міноборони Британії: росія забезпечує "вагнерівців" старими Су-25

Київ • УНН

 • 130366 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. росія виділяє ПВК "Вагнер" застарілі моделі Су-25 і не забезпечує найманців сучасним авіонічним обладнанням. Окрім того, для бойової авіації рф, ймовірно, є дефіцит професійних льотчиків, передає УНН з посиланням на дані британської розвідки.

Деталі

Як вказано, українські бійці провели допит пілота російського штурмовика Су-25, збитого 17 червня. Він, як повідомляється, зізнався, що був колишнім майором ВПС росії, потім влаштувався військовим підрядником "Вагнера" і виконував місії під час війни в Україні.

Як зазначають британські розвідники, використання відставного персоналу для виконання місій близької авіапідтримки вказує на те, що російські ВПС намагаються підтримати повномасштабне вторгнення в Україну "за допомогою достатньої кількості екіпажу". Це, додають вони, ймовірно, пов'язано з поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в росії та її бойових втрат.

Окрім того, інформує Міноборони Британії, під час виконання місій російський пілот використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання. Як вважають розвідники, це є доказом того, що росія виділяє "вагнерівцям" старіші моделі Су-25 та не надає сучасне авіонічне обладнання.

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