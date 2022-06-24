ЗСУ з авіації вдарили по окупантах і центрах логістики: знищено до 30 ББМ та живу силу рашистів

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"23 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали потужних авіаційних ударів по окупаційних військах та центрах логістики", - йдеться у повідомленні.

На північно-східному напрямку ударні групи, як вказано, уразили склад боєприпасів, до тридцяти бойових броньованих машин ворога, живу силу, а також пункт ремонту та відновлення бойової техніки.

Доповнення

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