ЗСУ з авіації вдарили по окупантах і центрах логістики: знищено до 30 ББМ та живу силу рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Повітряні Сили Збройних Сил України минулої доби завдали потужні авіаційних ударів по окупаційних військах та центрах логістики. Про це інформує пресслужба Повітряних Сил ЗСУ, пише УНН.
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"23 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали потужних авіаційних ударів по окупаційних військах та центрах логістики", - йдеться у повідомленні.
На північно-східному напрямку ударні групи, як вказано, уразили склад боєприпасів, до тридцяти бойових броньованих машин ворога, живу силу, а також пункт ремонту та відновлення бойової техніки.
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