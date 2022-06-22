Українські військові показали, як палять російську артилерію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Українські військові вкотре знищили артилерійські розрахунки російських окупантів. Про це повідомляє 28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, передає УНН.
Цитата
«Арта 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищує артилерійські розрахунки окупантів», - йдеться в підписі до відео.
Доповнення
Генштаб ЗСУ показав, як українські артилеристи знищили російські реактивні системи залпового вогню.
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 34 230 осіб, 182 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки