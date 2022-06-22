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13:44 • 47694 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 87881 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 69761 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 49418 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 70600 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65269 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Украинские военные показали, как сжигают российскую артиллерию

Украинские военные показали, как сжигают российскую артиллерию

Киев • УНН

 • 310462 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Украинские военные в очередной раз уничтожили артиллерийские расчеты российских оккупантов. Об этом сообщает 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, передает УНН.

Цитата

«Арта 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожает артиллерийские расчеты оккупантов», - говорится в подписи к видео.

Дополнение

Генштаб ВСУ показал, как украинские артиллеристы уничтожили российские реактивные системы залпового огня.

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 34 230 человек, 182 вертолетов и сотен единиц другой военной техники

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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