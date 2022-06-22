Украинские военные показали, как сжигают российскую артиллерию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Украинские военные в очередной раз уничтожили артиллерийские расчеты российских оккупантов. Об этом сообщает 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, передает УНН.
Цитата
«Арта 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожает артиллерийские расчеты оккупантов», - говорится в подписи к видео.
Дополнение
Генштаб ВСУ показал, как украинские артиллеристы уничтожили российские реактивные системы залпового огня.
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 34 230 человек, 182 вертолетов и сотен единиц другой военной техники