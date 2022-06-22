Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 34 230 окупантів та ще один ворожий гелікоптер

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 34 230 (+130) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1496 (+0),



бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8),



артилерійських систем – 752 (+0),



РСЗВ - 239 (+0),



засобів ППО - 99 (+1),



літаків – 216 (+0),



гелікоптерів – 182 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),



крилатих ракет - 137 (+0),



кораблів/катерів - 14 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6),



спеціальної техніки - 60 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб ЗСУ інформує, що на Слов’янському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив з метою створення умов для відновлення наступу на місто Слов’янськ.