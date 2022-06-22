Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 34 230 окупантів та ще один ворожий гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 34 230 осіб, 182 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:
-
- особового складу - близько 34 230 (+130) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 1496 (+0),
-
- бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8),
-
- артилерійських систем – 752 (+0),
-
- РСЗВ - 239 (+0),
-
- засобів ППО - 99 (+1),
-
- літаків – 216 (+0),
-
- гелікоптерів – 182 (+1),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),
-
- крилатих ракет - 137 (+0),
-
- кораблів/катерів - 14 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6),
-
- спеціальної техніки - 60 (+1).
-
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі ЗСУ.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб ЗСУ інформує, що на Слов’янському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив з метою створення умов для відновлення наступу на місто Слов’янськ.