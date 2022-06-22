Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 34 230 оккупантов и еще один вражеский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 34 230 человек, 182 вертолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.06 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 34 230 (+130) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1496 (+0),
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- боевых бронированных машин ‒ 3614 (+8),
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- артиллерийских систем – 752 (+0),
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- РСЗО – 239 (+0),
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- средств ПВО - 99 (+1),
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- самолетов – 216 (+0),
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- вертолетов – 182 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3),
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- крылатых ракет – 137 (+0),
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- кораблей/катеров - 14 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6),
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- специальной техники - 60 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб ВСУ информирует, что на Славянском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий для возобновления наступления на город Славянск.