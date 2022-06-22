Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС, - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Під час ранково звернення Генштаб ЗСУ повідомили, що українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Про це інформує УНН.
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Розпочалася 119 доба повномасштабного російського вторгнення в Україну.
На Сіверському напрямку ворог противник обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля Сумської області, а також населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.
На Харківському напрямку ворог веде повітряну розвідку з метою виявлення місць дислокації наших військ. Агресор проводив інтенсивні артилерійські обстріли українських позицій поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля. Крім того, ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Українка, Петрівка, Шевелівка, Базаліївка і Прудянка.
На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив з метою створення умов для відновлення наступу на місто Слов’янськ. Ведуть штурмові дії. Здійснюють вогневе ураження із реактивних систем залпового вогню неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.
На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області.
Ворог намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають.
Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.
На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Новодонецьке, Стара Українка та Гуляйполе. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.
Російський агресор продовжує блокування цивільного судноплавства. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
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