Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Во время утреннего обращения Генштаб ВСУ сообщили, что украинские воины на направлении Мироновка – Семигирья отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Об этом информирует УНН.
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Начались 119 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину.
На Северском направлении враг противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Грэмьяч Черниговской области.
На Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепилья. Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка.
На Словянском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий для возобновления наступления на город Словянск. Ведут штурмовые действия. Осуществляют огненное поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.
В Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.
Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.
Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорья отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.
На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их опрокидывания на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.
Российский агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.
Напомним
Рашисты обстреляли Николаев и Очаков: один человек погиб, ранены.