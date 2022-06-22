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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 87893 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС, - Генштаб

Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС, - Генштаб

Киев • УНН

 • 347172 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Во время утреннего обращения Генштаб ВСУ сообщили, что украинские воины на направлении Мироновка – Семигирья отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Об этом информирует УНН.

Подробности

Начались 119 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину.

На Северском направлении враг противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Грэмьяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепилья. Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка.

На Словянском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий для возобновления наступления на город Словянск. Ведут штурмовые действия. Осуществляют огненное поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

В Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.

Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.

Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорья отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их опрокидывания на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

Российский агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

Напомним

Рашисты обстреляли Николаев и Очаков: один человек погиб, ранены.

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