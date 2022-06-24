ВСУ из авиации ударили по оккупантам и центрам логистики: уничтожено до 30 ББМ и живую силу рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики. Об этом информирует пресс-служба Воздушных Сил ВСУ, пишет УНН.
Детали
"23 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики", - говорится в сообщении.
На северо-восточном направлении ударные группы, как указано, поразили склад боеприпасов, до тридцати боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники.
Дополнение
Украинские военные показали, как жгут русскую артиллерию.