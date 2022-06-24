ВСУ из авиации ударили по оккупантам и центрам логистики: уничтожено до 30 ББМ и живую силу рашистов

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 57570 просмотра

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12:52 • 36498 просмотра

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики. Об этом информирует пресс-служба Воздушных Сил ВСУ, пишет УНН.

Детали

"23 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики", - говорится в сообщении.

На северо-восточном направлении ударные группы, как указано, поразили склад боеприпасов, до тридцати боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники.

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