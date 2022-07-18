ЧВК Вагнера понесла значительные потери в недавних боях в Украине - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Министерство обороны Великобритании заявило, что россия использует частную военную компанию "Вагнер" в Украине, и что потери, которые эта группа понесла, вероятно, повлияют на их эффективность, пишет УНН.
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"россия использовала частную военную компанию "Вагнер" для усиления передовых сил и уменьшения недостатка личного состава и потерь. "Вагнер" почти наверняка сыграл центральную роль в недавних боях, включая взятие Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе тяжелых потерь", – заявило Министерство обороны Британии в своем ежедневном отчете на основе разведданных о ситуации в Украине.
Детали
Также разведка отмечает, что "Вагнер" снижает стандарты приема на работу, нанимая осужденных и лиц, ранее занесенных в черный список. "Новобранцам предоставляется очень ограниченное обучение", - добавляется в отчете.
Далее следует, что "это, скорее всего, повлияет на будущую боевую эффективность группы и снизит ее ценность как опоры для регулярных российских сил".
"Руководитель "Вагнера" евгений пригожин недавно был удостоен звания героя российской федерации за деятельность "Вагнера" в Луганской области. Это в то время, когда происходит замена ряда высокопоставленных российских военных командиров, вероятно, обострит недовольство между военными и "Вагнером". Это также, вероятно, негативно повлияет на моральное состояние российских военных", - добавили в британской разведке.
Дополнение
Ранее британская разведка сообщала, что рф выделяет ЧВК "Вагнер" устаревшие модели Су-25 и не обеспечивает наемников современным авионическим оборудованием.