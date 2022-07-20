«Убивать по приказу, не задавая вопросов»: ЧВК Вагнера завербовала в российских колониях 200 человек для участия в войне в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Как выяснило в своем расследовании издание «Важные истории», представители ЧВК Вагнера вместе с сотрудниками региональных управлений фсин и фсб вербовали людей примерно в 15 колониях Петербурга, Мордовии, Адыгеи, Коми, Краснодарского края, Ленинградской, Нижегородской, Липецкой и Воронежской областей, передает УНН.
Детали
Авторы расследования узнали о вербовке только в восьми колониях. В каждой из них завербовали от двух до нескольких десятков человек. В общей сложности, по очень примерной оценке, в ряды ЧВК вступили около 200 заключенных.
Добровольцев тестируют на полиграфе.
«На полиграфе спрашивали, совершите ли вы побег в Украину, если будет возможность; как относитесь к российским властям», — говорится в сообщении.
Издание описывает обещанные условия завербованным.
«Условия везде примерно одинаковы: срок – полгода, оплата – плюс-минус 200 тысяч рублей в месяц, за тяжелое ранение – 300 тысяч, за смерть – родственникам 5 миллионов рублей», — добавляют расследователи.
Трое родственников, чьих близких завербовали, рассказывают, что уже после того, как людей увезли из колонии, те написали им и просили послать паспортные данные, чтобы оформить доверенность на получение зарплаты. Зарплату обещают платить 20–25 числа каждого месяца.
Добавим
Министерство обороны Великобритании заявило, что россия использует частную военную компанию "Вагнер" в Украине, и что потери, которые эта группа понесла, вероятно, повлияют на их эффективность.