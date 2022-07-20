«Убивать по приказу, не задавая вопросов»: ЧВК Вагнера завербовала в российских колониях 200 человек для участия в войне в Украине

Детали

Авторы расследования узнали о вербовке только в восьми колониях. В каждой из них завербовали от двух до нескольких десятков человек. В общей сложности, по очень примерной оценке, в ряды ЧВК вступили около 200 заключенных.

Добровольцев тестируют на полиграфе.

«На полиграфе спрашивали, совершите ли вы побег в Украину, если будет возможность; как относитесь к российским властям», — говорится в сообщении.

Издание описывает обещанные условия завербованным.

«Условия везде примерно одинаковы: срок – полгода, оплата – плюс-минус 200 тысяч рублей в месяц, за тяжелое ранение – 300 тысяч, за смерть – родственникам 5 миллионов рублей», — добавляют расследователи.

Трое родственников, чьих близких завербовали, рассказывают, что уже после того, как людей увезли из колонии, те написали им и просили послать паспортные данные, чтобы оформить доверенность на получение зарплаты. Зарплату обещают платить 20–25 числа каждого месяца.

Добавим

Министерство обороны Великобритании заявило, что россия использует частную военную компанию "Вагнер" в Украине, и что потери, которые эта группа понесла, вероятно, повлияют на их эффективность.