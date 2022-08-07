«Одноразовые бойцы-зеки»: ЧВК «Вагнер» собирает на войну заключенных из российских колоний

Детали

На вопрос, есть ли информация о возможном участии заключенных, учитывая, что были сообщения о том, что на территории россии Вагнеровцы вербуют заключенных к участию в войне на территории Украины: "Да, информация такая есть. Но знаете, они довольно быстро заканчиваются все. Неважно откуда - с оккупированной территории или из таких заведений как тюрьма. Их используют как пушечное мясо. Их постоянно бросают вперед на линии огня и они просто как расходный материал. Они сразу погибают, не проходя подготовку. Они не имеют нормальной экипировки. Поэтому их просто бросают для того чтобы выяснить, где наши огневые позиции, которые потом российская армия пытается обстреливать из артиллерии", - отметил Гайдай.

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