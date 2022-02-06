С днем рождения, моя любовь: Зеленский поздравил жену с праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня, 6 февраля, свой 44-й день рождения отмечает первая леди Украины Елена Зеленская. На своей странице в Instsgram глава государства Владимир Зеленский поздравил жену с праздником, передает УНН.
Цитата
"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать... но мы здесь не одни. Как всегда в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь:
Я тебя...
Ну очень...
Я без тебя...
Ну никак...
У нас такие замечательные...
Ну двое...
Похожи, конечно же, на...
Ну как две капли...
Помню, впервые я тебя увидел еще в...
Ну давненько..
Ну и сразу у тебя...
Ну по уши..
А потом вместе играли в...
Ну командой..
И, конечно же, мы всех...
Ну а зачем скрывать?
А затем создали...
Ну 95-й...
И вновь всех...
Видишь, я уже не скрываю...
А потом я стал...
Ну вроде как главным...
А ты...
Ну вроде как первой
И все эти годы мы с тобой...
Ну ты поняла...
Так что мне без тебя...
Ну я это понимаю...
С днем Рождения, моя любовь! Я тебя очень.
Не знаю, как там кто...
Но мы друг друга поняли!", - говорится в сообщении.
Напомним
25 января свой день рождения отмечал президент Украины Владимир Зеленский. И жена Елена также поздравила его в социальной сети.