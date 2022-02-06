С днем рождения, моя любовь: Зеленский поздравил жену с праздником

Цитата

"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать... но мы здесь не одни. Как всегда в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь:

Я тебя...

Ну очень...

Я без тебя...

Ну никак...

У нас такие замечательные...

Ну двое...

Похожи, конечно же, на...

Ну как две капли...

Помню, впервые я тебя увидел еще в...

Ну давненько..

Ну и сразу у тебя...

Ну по уши..

А потом вместе играли в...

Ну командой..

И, конечно же, мы всех...

Ну а зачем скрывать?

А затем создали...

Ну 95-й...

И вновь всех...

Видишь, я уже не скрываю...

А потом я стал...

Ну вроде как главным...

А ты...

Ну вроде как первой

И все эти годы мы с тобой...

Ну ты поняла...

Так что мне без тебя...

Ну я это понимаю...

С днем Рождения, моя любовь! Я тебя очень.

Не знаю, как там кто...

Но мы друг друга поняли!", - говорится в сообщении.

Напомним

25 января свой день рождения отмечал президент Украины Владимир Зеленский. И жена Елена также поздравила его в социальной сети.