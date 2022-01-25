Я завжди відчуваю твоє кохання: перша леді зворушливо привітала Зеленського з днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Дружина Президента України Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження, додавши, що завжди відчуває на собі його закоханий погляд та пообіцяла дивитися на нього у відповідь так само. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
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«Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!», - написала перша леді.
Додамо
Минулого року Олена Зеленська опублікувала зворушливе привітання з нагоди дня народження чоловіка в Instagram, супроводивши пост спільним селфі.
Президенту України Володимиру Зеленському сьогодні, 25 січня, виповнилося 44 роки.
У квітні 2019 року він був обраний Президентом України, здобувши підтримку 73,22% виборців, а 20 травня Зеленський склав присягу перед народом України. До того як стати наймолодшим Президентом України, він був керівником студії “Квартал 95”.