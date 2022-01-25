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15 марта, 19:03 • 108002 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146821 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125696 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119066 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106041 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102026 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95237 просмотра

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Я всегда чувствую твою любовь: первая леди трогательно поздравила Зеленского с днем рождения

Я всегда чувствую твою любовь: первая леди трогательно поздравила Зеленского с днем рождения

Киев • УНН

 • 45338 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Жена Президента Украины Елена Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения, добавив, что всегда чувствует на себе его влюбленный взгляд и пообещала смотреть на него в ответ так же. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Цитата

"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня. Потому что ты всегда так на меня смотришь. Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто искренне любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас еще все впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все мечты воплотить вместе. С днем Рождения, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Точно так. Всегда!", - написала первая леди.

Добавим

В прошлом году Елена Зеленская опубликовала трогательное поздравление по случаю дня рождения мужа в Instagram, сопроводив пост совместным селфи.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня, 25 января, исполнилось 44 года.

В апреле 2019 года он был избран Президентом Украины, получив поддержку 73,22% избирателей, а 20 мая Зеленский принес присягу перед народом Украины. До того как стать самым молодым Президентом Украины, он был руководителем Студии "Квартал 95".

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