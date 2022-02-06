З днем народження, моє кохання: Зеленський привітав дружину зі святом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні, 6 лютого, свій 44-й день народження відзначає перша леді України Олена Зеленська. На своїй сторінці в Instsgram глава держави Володимир Зеленський привітав дружину зі святом, передає УНН.
Цитата
"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:
Я тебе…
Ну дуже…
Я без тебе…
Ну ніяк…
У нас такі чудові…
Ну двоє…
Схожі, звичайно ж, на…
Ну як дві краплі…
Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...
Ну давненько
Ну й одразу в тебе…
Ну по вуха
А потім разом грали в...
Ну командою
І, звичайно ж, ми всіх…
Ну а навіщо приховувати?
А потім створили…
Ну 95-й…
І знов всіх…
Бачиш, я вже не приховую
А потім я став...
Ну ніби як головним
А ти…
Ну ніби як першою
І всі ці роки ми з тобою...
Ну ти зрозуміла…
Тож мені без тебе…
Ну я це розумію…
З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…
Не знаю, як там хто.
Але ми одне одного зрозуміли!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
25 січня свій дня народження відзначав президент України Володимир Зеленський. І дружина Олена також привітала його у соціальній мережі.