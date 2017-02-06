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Из Авдеевки эвакуировали уже 298 человек

Киев • УНН

 • 4915 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 17:30 вечером 6 февраля из Авдеевки эвакуировали 298 человек, из них 139 детей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.

Из Авдеевки эвакуировали уже 298 человек

Сегодня, 6 февраля, из Авдеевки эвакуировали 8 человек (из них 4 детей) в пансионат "Перлина Донеччини" в г. Святогорск. В общем, из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 139 детей).

По состоянию на 17:З0 6 февраля в г. Авдеевка восстановлено водоснабжение для жителей города.

К централизованному электроснабжению подключены все жители г. Авдеевка. Остается отсутствующим электроснабжение в 5 населенных пунктах Ясиноватского района (с. Тоненькое, с. Северное, с. Веселое, с. Водяное, с. Каменка), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.

Также напомним, что 6 февраля возобновили работу общеобразовательных школ, а завтра начнут работать все детские сады.

Функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГосЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратились 11 тыс. 789 человек (за сутки 1 тыс. 661 чел.), обеспечено питание 3 полевыми кухнями.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

Украинские Национальные Новости

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