Из Авдеевки эвакуировали уже 298 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 17:30 вечером 6 февраля из Авдеевки эвакуировали 298 человек, из них 139 детей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
Сегодня, 6 февраля, из Авдеевки эвакуировали 8 человек (из них 4 детей) в пансионат "Перлина Донеччини" в г. Святогорск. В общем, из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 139 детей).
По состоянию на 17:З0 6 февраля в г. Авдеевка восстановлено водоснабжение для жителей города.
К централизованному электроснабжению подключены все жители г. Авдеевка. Остается отсутствующим электроснабжение в 5 населенных пунктах Ясиноватского района (с. Тоненькое, с. Северное, с. Веселое, с. Водяное, с. Каменка), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.
Также напомним, что 6 февраля возобновили работу общеобразовательных школ, а завтра начнут работать все детские сады.
Функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГосЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратились 11 тыс. 789 человек (за сутки 1 тыс. 661 чел.), обеспечено питание 3 полевыми кухнями.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.