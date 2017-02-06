З Авдіївки евакуювали вже 298 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на 17:30 6 лютого з Авдіївки евакуювали 298 осіб, з них 139 дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Сьогодні, 6 лютого, з Авдіївки евакуйовано 8 осіб (з них 4 дітей) до пансіонату "Перлина Донеччини" у м. Святогірськ. Загалом, з Авдіївки евакуйовано 298 осіб (з них 139 дітей).
Станом на 17:З0 6 лютого в м. Авдіївка відновлено водопостачання для мешканців міста.
До централізованого електропостачання підключені всі жителі м. Авдіївка. Залишається відсутнім електропостачання у 5 населених пунктах Ясинуватського району (с. Тоненьке, с. Північне, с. Веселе, с. Водяне, с. Кам'янка), що розташовані поблизу Авдіївки. До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків.
Також нагадаємо, що 6 лютого відновлено роботу загальноосвітніх шкіл, а завтра запрацюють всі дитячі садки.
Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 11 тис. 789 осіб (за добу 1 тис. 661 чол.), забезпечено харчування 3 польовими кухнями.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.