С 2012 года от торговли людьми больше всего пострадали в Харьковской и Винницкой областях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. С 2012 по 2019 годы в Украине от торговли людьми больше всего пострадали жители Харьковской, Винницкой, а также Днепропетровской областей. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает корреспондент УНН.
Заместитель министра отметил, что с 2012 по 2019 год количество предоставленных статусов "пострадавшего через торговлю людьми" в городах миллионниках - небольшая.
"Город Киев - это 46 человек, Винницкая область - 65, Волынская - 42, Днепропетровская - 53, Донецкая - 30, Ивано-Франковская - 24, Киевская - 18, Черновицкая - 35, Харьковская - 72", - рассказал Нежинский.
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Напомним, что с 2012 года от торговли людьми пострадало более 870 украинцев.