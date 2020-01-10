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С 2012 года от торговли людьми больше всего пострадали в Харьковской и Винницкой областях

С 2012 года от торговли людьми больше всего пострадали в Харьковской и Винницкой областях

Киев  •  УНН

 • 27133 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. С 2012 по 2019 годы в Украине от торговли людьми больше всего пострадали жители Харьковской, Винницкой, а также Днепропетровской областей. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает корреспондент УНН.

Заместитель министра отметил, что с 2012 по 2019 год количество предоставленных статусов "пострадавшего через торговлю людьми" в городах миллионниках - небольшая.

"Город Киев - это 46 человек, Винницкая область - 65, Волынская - 42, Днепропетровская - 53, Донецкая - 30, Ивано-Франковская - 24, Киевская - 18, Черновицкая - 35, Харьковская - 72", - рассказал Нежинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Винницкой области задержали супружескую пару за незаконное содержание 7 человек в трудовом рабстве.

Напомним, что с 2012 года от торговли людьми пострадало более 870 украинцев.

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