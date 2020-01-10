З 2012 року від торгівлі людьми найбільше постраждали у Харківській та Вінницькій областях
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. З 2012 по 2019 роки в Україні від торгівлі людьми найбільше постраждали мешканці Харківської, Вінницької, а також Дніпропетровської областей. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, передає кореспондент УНН.
Заступник міністра зазначив, що з 2012 по 2019 рік кількість наданих статусів "постраждалого через торгівлю людьми" у містах мільйонниках – невелика.
"Місто Київ – це 46 осіб, Вінницька область – 65, Волинська – 42, Дніпропетровська – 53, Донецька – 30, Івано-Франківська – 24, Київська – 18, Чернівецька – 35, Харківська – 72", - розповів Ніжинський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Вінниччині затримали подружню пару за незаконне утримання 7 осіб у трудовому рабстві.
Нагадаємо, що з 2012 року від торгівлі людьми постраждало більше 870 українців.