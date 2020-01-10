З 2012 року від торгівлі людьми постраждало більше 870 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. З 2012 по 2019 рік в Україні отримали статус постраждалих осіб від торгівлі людьми 878 громадян, серед яких 871 громадянин України, і 7 – іноземців. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, передає кореспондент УНН.
"З 2012 року по 2019 рік включно, міністерство встановило зазначений статус (ред. - постраждалих осіб від торгівлі людьми) 878 громадянам, з них 871 – громадян України, і 7 – іноземців, які отримали допомогу від держави", - розповів Ніжинський.
Так, протягом зазначеного періоду, 457 громадян постраждало від трудової експлуатації, 224 – від сексуальної, 57 осіб - залучено до жебракування, 9 осіб постраждало від змішаної експлуатації.
14 дітей було продано третім особам, а 1 особа постраждала від сурогатного материнства.
"Основними країнами експлуатації громадян залишається РФ, на жаль, продовжується тенденція використання українців і всередині країни", - додав Ніжинській.
Нагадаємо, що на Вінниччині жінку запідозрили у трудовій експлуатації людей.