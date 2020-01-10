С 2012 года от торговли людьми пострадало более 870 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. С 2012 по 2019 год в Украине получили статус пострадавших от торговли людьми 878 граждан, среди которых 871 гражданин Украины, и 7 - иностранцев. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает корреспондент УНН.
"С 2012 года по 2019 год включительно, министерство установило указанный статус (ред. - пострадавших от торговли людьми) 878 гражданам, из них 871 - граждан Украины, и 7 - иностранцев, получивших помощь от государства", - рассказал Нежинский.
Так, в течение указанного периода, 457 граждан пострадали от трудовой эксплуатации, 224 - от сексуальной, 57 человек - привлечены к попрошайничеству, 9 человек пострадали от смешанной эксплуатации.
14 детей было продано третьим лицам, а 1 человек пострадал от суррогатного материнства.
"Основными странами эксплуатации граждан остается РФ, к сожалению, продолжается тенденция использования украинцев и внутри страны", - добавил Нежинской.
Напомним, что в Винницкой области женщину заподозрили в трудовой эксплуатации людей.