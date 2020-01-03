На Вінниччині жінку запідозрили у трудовій експлуатації людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На Вінниччині оголосили про підозру жінці ромської національності, яка підозрюється у трудовій експлуатації людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
“Прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом торгівлі людьми, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України”, — сказано у повідомленні.
Установлено, що жителька Вінницької області ромської національності за попередньою змовою з подружжям із Вінниччини, наприкінці лютого 2019 року, діючи з метою трудової експлуатації, використовуючи уразливий стан 36-річного чоловіка та 39-річної жінки, зумовлений скрутним матеріальним становищем, відсутністю місця роботи, джерела доходів, та обман (повідомляючи їм неправдиву інформацію щодо їх працевлаштування на підприємстві, яке займається порізкою деревини (пилорама) та високої оплати праці), завербували їх.
У той же день, жінка ромської національності на власній автівці привезла потерпілих на пилораму, розташовану на огородженій території одного з сіл Вінницької області та передала їх вищевказаному подружжю, власникам даного підприємства. Вони поселили їх у приміщення, яке не пристосоване до проживання та, застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для їх життя та здоров’я та погрози застосування такого насильства, примушували працювати, виконуючи роботи різного ступеня важкості, не здійснюючи оплату праці.
Указані неправомірні дії припинені правоохоронними органами області.
У ході досудового розслідування жінці ромської національності 2 січня оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (Торгівля людьми,- караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої), та скеровано до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходи у вигляді тримання під вартою.
Вживаються заходи для встановлення місця знаходження подружжя, яке покинуло своє місце.
Нагадаємо, починаючи з 2012 року понад 800 українців постраждали від торгівлі людьми.