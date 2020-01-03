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В Винницкой области женщину заподозрили в трудовой эксплуатации людей

Киев  •  УНН

 • 10887 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Винницкой области объявили о подозрении женщине ромской национальности, которая подозревается в трудовой эксплуатации людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Винницкой области.

"Прокуратурой Винницкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту торговли людьми, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины", - сказано в сообщении.

Установлено, что жительница Винницкой области ромской национальности по предварительному сговору с супругами из Винницкой области, в конце февраля 2019 года, действуя с целью трудовой эксплуатации, используя уязвимое состояние 36-летнего мужчины и 39-летней женщины, обусловленное тяжелым материальным положением, отсутствием места работы, источники доходов, и обман (сообщая им ложную информацию относительно их трудоустройства на предприятии, которое занимается порезкой древесины (пилорама) и высокой оплаты труда), завербовали их.

В тот же день, женщина ромской национальности на собственном автомобиле привезла пострадавших на пилораму, расположенную на огражденной территории одного из сел Винницкой области и передала их вышеуказанным супругам, владельцам данного предприятия. Они поселили их в помещение, не приспособленное к проживанию и, применяя насилие, не опасное для их жизни и здоровья и угрозы применения такого насилия, заставляли работать, выполняя работы различной степени тяжести, не совершая оплату труда.

Указанные неправомерные действия прекращены правоохранительными органами области.

В ходе досудебного расследования женщине ромской национальности 2 января объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой), и направлено в суд ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Принимаются меры по установлению места нахождения супругов, которые покинули свое место.

Напомним, начиная с 2012 года более 800 украинцев пострадавших от торговли людьми.

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