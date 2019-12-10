Стало відомо, скільки українців постраждало від торгівлі людьми з 2012 року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Починаючи з 2012 року понад 800 українців постраждали від торгівлі людьми. Про це на Форумі з питань міграції та протидії торгівлі людьми сказав заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
"З 2012 року 874 людини отримали статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, з них 87 - діти”, - повідомив Ніжинський.
За його словами, торгівля людьми входить у ТОП-3 найприбутковіших кримінальних злочинів у світі, поруч з торгівлею зброї та наркотиками.
"Міністерство соціальної політики координує роботу з надання потерпілим допомоги, яку вони потребують, - медичної, психологічної, фінансової, тощо. Саме тому нам важливо, щоб соціальні працівники на місцях покращували роботу щодо виявлення таких випадків", - підкреслив заступник міністра.
Нагадаємо, Ніжинський заявив, що торгівля людьми стала наслідком тимчасової окупації Росією частини українських територій.