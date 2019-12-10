Торгівля людьми стала наслідком окупації територій Росією - Ніжинський

“Наслідком тимчасової окупації Росією частини українських територій є торгівля людьми. Через перехід на ту сторону з метою заробітку ми маємо багато ошуканих людей, що залишаються без виплат через шахрайство зі сторони роботодавця. Найболючіше для них - вони принижені через те, що є українцями, тому ми повинні комплексно вирішувати цю проблему”, – сказав Сергій Ніжинський.

Нагадаємо, за даними дослідження Міжнародної асоціації з питань міграції та торгівлі людьми, в Україні найбільш вразливими для торгівлі людьми є переміщені особи, ті, хто потрапив у складне економічне становище та мають обмежений доступ до ресурсів.