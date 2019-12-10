Торгівля людьми стала наслідком окупації територій Росією - Ніжинський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Торгівля людьми стала наслідком тимчасової окупації Росією частини українських територій. Про заявив на першому форумі з питань міграції та протидії торгівлі людьми заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
“Наслідком тимчасової окупації Росією частини українських територій є торгівля людьми. Через перехід на ту сторону з метою заробітку ми маємо багато ошуканих людей, що залишаються без виплат через шахрайство зі сторони роботодавця. Найболючіше для них - вони принижені через те, що є українцями, тому ми повинні комплексно вирішувати цю проблему”, – сказав Сергій Ніжинський.
Нагадаємо, за даними дослідження Міжнародної асоціації з питань міграції та торгівлі людьми, в Україні найбільш вразливими для торгівлі людьми є переміщені особи, ті, хто потрапив у складне економічне становище та мають обмежений доступ до ресурсів.