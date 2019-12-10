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Торговля людьми стала следствием оккупации территорий Россией - Нежинский

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Торговля людьми стала следствием временной оккупации Россией части украинских территорий. Об этом заявил на первом форуме по вопросам миграции и противодействия торговле людьми заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Следствием временной оккупации Россией части украинских территорий является торговля людьми. Из-за перехода на ту сторону с целью заработка у нас много обманутых людей, которые остаются без выплат за мошенничество со стороны работодателя. Самое болезненное для них - они унижены из-за того, что являются украинцами, поэтому мы должны комплексно решать эту проблему", - сказал Сергей Нежинский.

Напомним, по данным исследования Международной ассоциации по вопросам миграции и торговли людьми, в Украине наиболее уязвимыми для торговли людьми являются перемещенные лица, те, кто попал в сложное экономическое положение и имеют ограниченный доступ к ресурсам.

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