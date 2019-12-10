Торговля людьми стала следствием оккупации территорий Россией - Нежинский

"Следствием временной оккупации Россией части украинских территорий является торговля людьми. Из-за перехода на ту сторону с целью заработка у нас много обманутых людей, которые остаются без выплат за мошенничество со стороны работодателя. Самое болезненное для них - они унижены из-за того, что являются украинцами, поэтому мы должны комплексно решать эту проблему", - сказал Сергей Нежинский.

Напомним, по данным исследования Международной ассоциации по вопросам миграции и торговли людьми, в Украине наиболее уязвимыми для торговли людьми являются перемещенные лица, те, кто попал в сложное экономическое положение и имеют ограниченный доступ к ресурсам.