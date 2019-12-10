Стало известно, сколько украинцев пострадало от торговли людьми с 2012 года
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Начиная с 2012 года более 800 украинцев пострадали от торговли людьми. Об этом на Форуме по вопросам миграции и противодействия торговле людьми рассказал заместитель Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"С 2012 года 874 человек получили статус лиц, пострадавших от торговли людьми, из них 87 - дети", - сообщил Нежинский.
По его словам, торговля людьми входит в ТОП-3 самых криминальных преступлений в мире, рядом с торговлей оружия и наркотиков.
"Министерство социальной политики координирует работу по оказанию пострадавшим помощи, в которой они нуждаются, - медицинской, психологической, финансовой и тому подобное. Именно поэтому нам важно, чтобы социальные работники на местах улучшали работу по выявлению таких случаев", - подчеркнул замминистра.
Напомним, Нежинский заявил, что торговля людьми стала следствием временной оккупации Россией части украинских территорий.