С 2007 по 2018 год в Украине зарегистрировано 24 случая заболевания листериозом

"С 2007 по 2017 год в Украине зарегистрировано 22 случая листериоза. Из них 11 - в 2017 году. Шестеро больных умерло, из них четверо - новорожденных детей. Заболеваемость в Украине листериозом регистрируется на спорадическом уровне, в виде единичных случаев не связанных между собой. Все заболевшие проживали в разных регионах страны. В 2018 году в Украине зафиксировано 2 случая заболевания листериозом: первый - во Львовской области, заболела женщина 1999 года рождения ангинозно-септической формой листериоза, после лечения в стационаре выздоровела. Второй случай - к сожалению, летальный, мужчина 1949 года в Киеве умер в июле 2018 от листериоза с поражением ткани головного мозга", - рассказали в ЦОС.

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Листериоз - это инфекционное заболевание, вызванное микроорганизмами Listeria monocytogenes. Эти бактерии широко распространены в природе, их находят в почве, песке, воде. Список источников (резервуаров) листерий - достаточно большой: это могут быть дикие грызуны, сельскохозяйственные животные (особенно овцы и свиньи), домашние и дикие животные (бродячие коты и собаки), а также дикие птицы, в том числе голуби. Продукты питания - молоко, мясо, рыба, овощи, фрукты для возбудителя - просто отличная питательная среда для роста микроорганизмов.

Заражение человека может происходить при контакте с инфицированными животными и птицами, уходом за ними, при употреблении мясной или рыбной продукции без термической обработки (сырое молоко, сырокопченые колбасы, сыр, особенно приобретенный на стихийных рынках), через овощи и фрукты. Причем количество листерий в загрязненных продуктах питания может быть гораздо больше, чем во внешней среде. От человека к человеку листерии могут передаваться фекально-оральным путем, поэтому очень важно соблюдать правила гигиены и тщательно мыть руки.

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В ЦОС объяснили, что болезнь характеризуется поражением центральной нервной системы, септическими проявлениями, абортами, маститами или протекает в форме бессимптомного носительства. По первыми симптомами она похожа на пищевое отравление.

В случае прогрессирования болезни страдает центральная нервная система (головной мозг). Для пожилых людей, лиц с ослабленным иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин последствия могут быть летальными. Поэтому важно обратиться к врачу, если у вас появились признаки пищевого отравления: слабость, озноб, повышенная температура, диарея, рвота. Другой формой болезни может быть ангинозно-септическая, которая напоминает ангину. В случае поражения нервной системы появляются признаки менингита, менингоэнцефалита или абсцесса мозга.

"Эта опасная бактерия может быть в мясе, рыбе, овощах, фруктах, воде открытых водоемов, почве, песке, молоке, на посуде носителя или больного (в том числе на дверных ручках, мебели, унитазе, которых касался больной или носитель). Важно все продукты питания подвергать должной термической обработке (варке, жарке, запеканию), которая на 100% уничтожает листерии. При употреблении сырых овощей и фруктов тщательно их промывайте, ведь листерии могут быть на их поверхности. Также не стоит употреблять поврежденные овощи и фрукты (падалицу, трещины, разломы) - листерии, если они были, могут проникнуть внутрь. Разогрев в микроволновой печи, бланширование, размораживание при комнатной температуре не убивает микроорганизмов", - резюмировали в ЦОС.

Напомним, в Харькове 4 августа 2018 было зарегистрировано завозной случай малярии у гражданина Республики Нигерия, прибывший в город по своим делам.