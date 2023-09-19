С 20 сентября в Киеве в часы пик начинают действовать ограничения на въезд грузовиков: какие именно машины не будут пускать в столицу

Детали

Ограничение будет действовать утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

В это время в столицу не будут пускать грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонн.

В КГГА напомнили, что соответствующее решение принял Совет обороны города Киева, чтобы разгрузить столичные дороги в часы пик.

Добавили, что контролировать соблюдение этих ограничений будет Управление патрульной полиции в г. Киев.

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