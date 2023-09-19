З 20 вересня у Києві в години пік починають діяти обмеження на в’їзд вантажівок: які саме машини не пускатимуть в столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. З сьогоднішнього дня, 20 вересня, у Києві починають діяти обмеження на в’їзд у столицю вантажівок у години пік. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
Обмеження діятиме вранці із 7:00 до 10:00 та ввечері із 17:00 до 20:00.
У це час до столиці не пускатимуть вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тони.
В КМДА нагадали, що відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, аби розвантажити столичні дороги в години пік.
Додали, що контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у м. Київ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столиці запроваджують нові перепустки на автівки для пересування під час комендантської години