С 11 мая в Украине вносятся изменения в нормативы формирования банками обязательных резервов. Что стоит знать

Детали

Отмечается, что норматив ОР по срочным средствам и депозитам физических лиц с начальным сроком погашения до 92 календарных дней (включительно) по средствам в национальной валюте составит 20%, а по средствам в иностранной валюте – 30%.

В то же время, норматив ОР по депозитам населения со сроком погашения от 93 календарных дней не изменится и по средствам в национальной валюте составит 0%, а в иностранной – 10%. По аналогии с требованиями по средствам физических лиц на текущих счетах механизм покрытия бенчмарк-ОВДП не будет распространяться на ту часть ОР, сформированную по депозитам физических лиц сроком до трех месяцев, что соответствует 10% от объема резервной базы.

В Нацбанке считают, что такой шаг приведет к усилению рыночных стимулов для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне.

Цитата

«Это, в частности, будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным депозитам, а соответственно – усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценивания. По оценкам Национального банка, общий объем обязательных резервов, который банки должны будут сформировать, увеличится ориентировочно на 17 млрд грн», - пояснили в НБУ.

В НБУ добавили, что благодаря сохранению учетной ставки на уровне 25% и дополнительным мерам рост ставок по новым срочным депозитам населения в гривне ускорился. Так, в феврале 2023 года они были выше на 7,7 п. п. по сравнению с июнем 2022 года (когда учетная ставка была повышена до 25%).

Что такое обязательные резервы

Это один из традиционных инструментов центральных банков. Его смысл заключается в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете средства в объеме, который определяется как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и учитывает долю обязательных резервов, которую банк покрывает за счет бенчмарк-ОВДП.

Такая сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные коньюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, одновременно обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению – ограничение части свободной ликвидности банковской системы.

Напомним

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