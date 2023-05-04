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Міжнародні резерви України побили 11-річний рекорд

Міжнародні резерви України побили 11-річний рекорд

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Міжнародні резерви України зросли до 35,9 млрд дол. США за підсумками квітня, оновивши одинадцятирічний максимум, повідомили у Національному банку України, пише УНН.

Цитата

"Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 35 943,2 млн дол. США. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року)", - повідомили у НБУ.

Деталі

Як повідомляється, у квітні резерви зросли на 13% "завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти Нацбанком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті".

Як вказано, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

У НБУ вказали, що на валютні рахунки уряду в Національному банку у квітні надійшло 5,85 млрд дол. При цьому уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 446 млн дол.

Також зазначається, що у квітні 2023 року Нацбанк продав на валютному ринку 1,37 млрд дол. та викупив до резервів – 3,7 млн дол. Чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з березнем 2023 року на 298,5 млн дол. – до 1,37 млрд дол.

"Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються четвертий місяць поспіль", - вказали у Нацбанку.

Таку динаміку у квітні у НБУ пояснили як галузевими чинниками (зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної, певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств), так і подальшим обмеженням непродуктивного відпливу капіталу з України. "Крім того, послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів, та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету в 2023 році сприяли стабілізації курсових очікувань", - додали у регуляторі.

Доповнення

Україна отримала перший транш від МВФ на 2,7 млрд доларів.

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